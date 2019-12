Spreektijd niet genoeg voor bezorgde RFC-leden

De groep Bezorgde FrieslandCampina Boeren (BFCB) krijgt dinsdag 17 december spreektijd op de ledenraadsbijeenkomst van FrieslandCampina om hun bezwaren toe te lichten. Ze zijn tegen de voorgestelde aanpassingen in het melkgeldreglement.

De BFCB heeft genoemde toezegging gekregen van vicevoorzitter Erwin Wunnekink. Voor de BFCB is dit echter niet overtuigend. “Wij hopen dat er dinsdag een grote groep leden naar Papendal komt om te laten merken dat de huidige voorstellen niet zijn wat wij willen.Wij voelen ons daarin gesteund door een hele grote groep leden”, aldus woordvoerder Luc Hemmelder.

Luc Hemmelder en medestanders van Bezorgde Friesland Campina Boeren (BFCB). - Foto: Ronald Hissink

Gesteund door Sjoerd Galema

De groep voelt zich in haar bezwaren ook gesteund door uitspraken van oud RFC-bestuurder Sjoerd Galema. Die stelt in de Leeuwarder Courant dat het bestuur van de coöperatie zich vervreemdt van de leden en dat zelfs het bestuur niet alles weet en controleert wat de voorzitter doet.

Tegengeluid

Ondertussen zijn er ook leden die zich keren tegen acties bij de ledenraad. Zij vinden dat de coöperatiebestuurders naar beste vermogen handelen en eigenlijk al te veel ruimte bieden aan groepen als de BFCB.

Koekompas en Koe-Alert

De BFCB is het daar niet mee eens en maakt zich ook zorgen over het feit dat het bestuur van plan is om dinsdag niet alleen de melkgeldbetaling aan te passen, maar dat er ook weer een nieuwe reeks verplichtingen klaarstaat om te worden doorgevoerd, zoals rond Koekompas en Koe-Alert. Volgens sommige leden is dit niet alleen ongewenst, maar zelfs in strijd met de aanwijzing van onafhankelijke, geborgde dierenartsen.