Roald van Noort verlaat CRV

Roald van Noort stapt op als CEO van CRV in Arnhem. Hij blijft tot 1 mei 2020 aan als directievoorzitter, daarna wordt hij opgevolgd door Angus Haslett uit Nieuw Zeeland, die al tien jaar bij CRV in Oceanië actief is.

Van Noort geeft twee redenen voor zijn vertrek. “Ten eerste word ik volgend jaar 60. Ik ben nu nog fit en gezond en wil meer tijd aan mijn gezin en familie besteden. De tweede reden is dat de raad van commissarissen en ik vinden dat het na twaalf jaar tijd wordt voor een frisse wind en nieuwe ideeën in de organisatie.”

CEO wellicht aan de slag als ambassadeur

Van Noort heeft in 2018 al aangegeven dat hij in 2020 wilde stoppen. “Dat gaf de organisatie tijd genoeg om een opvolger te vinden en aan te stellen.” Na zijn vertrek zou het heel goed kunnen dat Van Noort nog ambassadeur van CRV blijft. “Ik ga niet uit onmin weg en draag de organisatie een warm hart toe.”

Lees verder onder de foto.

Roald van Noort - Foto: Michel Zoeter

VeeManager

Van Noort trad in september 2007 aan als CEO. Hij heeft de afgelopen jaren ingezet op groei in het buitenland, maar ook op de thuismarkt. Dat laatste niet specifiek op fokkerijgebied, maar vooral in de dienstverlening naar de Nederlandse en Belgische melkveehouders, denk aan het uitbouwen van VeeManager, Ovalert en Fokken op Maat. Hij loodste de organisatie ook door een aantal moeilijke jaren (2010, 2011) en zette de organisatie weer op koers naar zwarte cijfers.

Resultaat CRV heeft stijgende lijn te pakken

De laatste vijf jaar is er weer een opgaande lijn in het resultaat van de coöperatie en over de laatste twee jaar zag CRV kans een flink (record) ledenvoordeel van € 4,1 miljoen over 2017 en ook in 2018 uit te keren. Het financieel resultaat van de onderneming over 2019 wordt waarschijnlijk over enkele weken bekendgemaakt.