Remkes: geen vergunning voor bemesten en weidegang

Bij weidegang geen hogere depositie dan waar in de stalvergunning al rekening mee is gehouden.

Voor beweiden en bemesten is geen vergunningplicht nodig. Dat stelt het Adviescollege Stikstofproblematiek in een tussentijds advies. De Commissie Remkes maakt haar rapport bekend nadat het kabinet een dag eerder met het Landbouw Collectief heeft afgesproken dat er geen vergunningplicht komt voor beweiding en bemesting.

Geen hogere depositie bij weiden

De Commissie Remkes vindt het aannemelijk dat er bij het weiden van vee geen hogere depositie is dan waar in de stalvergunning al rekening mee is gehouden. Omdat beweiden een positief effect heeft in de stal en in de wei, kan beweiden binnen de vergunning plaatsvinden, aldus het adviescollege Commissie Remkes.

Spoedwet aanpak stikstof

De commissie oordeelt dat de uitstoot bij bemesting door de aangescherpte bemestingsnormen en betere technieken voor het uitrijden van mest nu doorgaans lager is dan bij de invoering van de Habitatrichtlijn in 2004. “Met ‘Spoedwet aanpak stikstof’, die binnenkort van kracht wordt, is voor bemesten in deze gevallen geen vergunning nodig”, aldus het adviescollege.

Uitzondering

In sommige gevallen kan een vergunning wel nodig zijn voor het bemesten. Hierbij gaat het om situaties waarbij het grondgebruik structureel is veranderd, zoals de omzetting van bouwland naar grasland, omdat voor grasland hogere bemestingsnormen gelden. De Commissie Remkes zegt dat in deze gevallen opnieuw gekeken moet worden of de emissie daadwerkelijk hoger is dan op de referentiedatum en daardoor een vergunning dus alsnog nodig is. Ook wanneer grond volop bemest wordt, terwijl deze eerder niet bemest werd, bijvoorbeeld omdat het niet als landbouwgrond werd gebruikt, kan een vergunning nodig zijn. De provincies zijn bevoegd gezag voor het verlenen van de natuurvergunningen.

Tussentijds advies

Het advies van de Commissie Remkes is een tussentijds advies. In september publiceerde het Adviescollege Stikstofproblematiek het korte-termijnadvies ‘Niet alles kan’. Daarin stond dat nader onderzoek nodig was naar het vraagstuk van beweiden en bemesten. De Raad van State oordeelde in mei 2019 dat beweiden en bemesten niet vrijgesteld mochten worden van een vergunningplicht, omdat deze vrijstelling in strijd zou zijn met de Habitatrichtlijn.