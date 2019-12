Rassenonderzoek ultravroege mais

Eind december is het Rassenbulletin ‘Ultravroege snijmais 2020’ verschenen.

Dit geeft de resultaten weer van het rassenonderzoek aan deze vroegheidsgroep. Open Teelten van Wageningen Universiteit heeft jaarlijks 3 proeven in het Noorden van Nederland. Ultra vroege snijmais kenmerkt zich door een groeiseizoen van 4.5 maand oftewel 140 dagen. Volgens Open Teelten lukt het in Noord-Nederland om met deze rassen een drogestofgehalte te realiseren van 33 tot zelfs 40%.

Inzaai groenbemester

Vanwege de verplichting van inzaai groenbemester vóór 1 oktober is er vanuit zowel de praktijk als vanuit de veredelingsbedrijven meer aandacht voor deze vroegheidsgroep.

Daarnaast is het met deze rassen in Zuid-Nederland ook mogelijk 1 juni te zaaien (na bijvoorbeeld 1 of 2 snedes gras en vervolgens rond 1 oktober oogsten.