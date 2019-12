RFC Nigeria laat aantijging kinderarbeid onderzoeken

FrieslandCampina Wamco (Nigeria) laat ngo Partner Africa uitzoeken of in de aanvoerketen van de zuivelonderneming sprake is van kinderarbeid zoals gemeld door de Premium Times.

Volgens de Nigeriaanse krant worden op meerdere plekken in de aanvoerketen van FrieslandCampina Wamco kinderen ingezet voor de productie van melk. De kinderen zouden slapen in krotten bij kuddes melkkoeien op afgelegen plekken en niet naar school gaan. Naast het melken van de dieren moeten ze de kuddes ook beschermen. Zuivelonderneming zou indirect van kinderarbeid profiteren Boeren en herders komen in Nigeria met regelmaat met elkaar in conflict over het gebruik van grond. Hoewel de kinderen niet direct voor FrieslandCampina Wamco werken, zou de zuivelonderneming wel indirect van de kinderarbeid profiteren. FrieslandCampina ‘enorm geschrokken’ FrieslandCampina laat weten enorm geschrokken te zijn van de berichtgeving en tegen iedere vorm van kinderarbeid te zijn. Dat is ook de reden waarom een onafhankelijke ngo is gevraagd de zaak te onderzoeken. Ook is er contact geweest met het ministerie van Buitenlandse Zaken. De zuivelonderneming wil via haar Dairy Development Programma juist bijdragen aan voedselzekerheid, het duurzamer produceren van melk en het verbeteren van de positie van lokale melkveehouders en hun families, zo laat de woordvoerder weten. Maatregelen Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek wil FrieslandCampina gepaste maatregelen nemen om de situatie voor de betrokken kinderen te verbeteren en iedere vorm van kinderarbeid in de toekomst uit te sluiten.