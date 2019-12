‘Niet alleen maar anti-LTO-berichten op Prikkebord’

Op het discussieplatform Melkveehouders Prikkebord is het niet meer toegestaan om alleen maar anti-LTO-berichten te plaatsen.

Die mededeling van beheerder en eigenaar Co Scholten in een topic leidde weer tot nieuwe discussies.

Volgens Co Scholten zijn in discussies en reacties op recente uitspraken van LTO-voorzitter Marc Calon over stikstof, grenzen overschreden. Er waren onder meer nep- accounts aangemaakt die van Calon zouden zijn, en er werden reacties geschreven op naam van dergelijke accounts. Ook werden telefoonnummers verspreid. Dergelijke acties zijn voor Scholten de grens.

‘Het lijkt wel een soort veenbrand’

Ook kwamen er meerdere signalen van andere forumleden (prikkers) die zich ergeren aan de voortdurende stroom van anti-LTO- en anti-Calon-reacties en de manier waarop dat gebeurt. “Ik sta heel veel toe, maar soms gaat het gewoon te ver en ben ik het zat”, aldus Scholten. “Het lijkt wel een soort veenbrand die dan uitbreekt, maar voortdurend oud zeer ophalen en op de man spelen, voegt niet wat toe aan discussies.”

In een reactie op Prikkebord maakt Scholten dat onomwonden duidelijk: ‘Openbare lynchpartijen door anonieme lafaards die daarvoor het Prikkebord willen misbruiken, sta ik gewoon niet toe. Ieder mens heeft zijn grens.’