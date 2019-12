Ontevreden boeren FrieslandCampina naar ledenraad

De groep Bezorgde FrieslandCampina Boeren (BFCB) wil dinsdag actie gaan voeren bij de ledenraadsvergadering van FrieslandCampina.

Reden is dat ze zich niet gehoord voelen door het bestuur van de coöperatie, maar zich afgescheept voelen met een smoes.

In een brief, die op Melkweb en ook op de Facebookpagina van de groep is geplaatst, wordt opgeroepen massaal naar de ledenraadsbijeenkomst te gaan in Papendal en daar een ‘motie van wantrouwen’ in te dienen. ‘En niet de komende jaren klagen. Onderneem actie’, zo valt te lezen.

Ontslag Hester Maij

FrieslandCampina hield al rekening met een actie en beraadt zich op een antwoord.

De BFCB heeft tot nu toe een kleine 3.000 handtekeningen verzameld voor haar protest. Het waren er volgens een eigen inschatting van de groep mogelijk nog meer geweest als de lijst met eisen aan het bestuur van FrieslandCampina iets korter was, zoals de eis om Hester Maij weer te ontslaan als directeur corporate communications. Deze eis is nu dan ook vervallen.

Nieuwe melkgeldreglement

Tot begin deze week dacht de BFCB nog dat een soort akkoord kon worden bereikt met het bestuur van FrieslandCampina. Dinsdag was er een gesprek met de bestuurders Erwin Wunnekink en Hans Hettinga. Die lieten volgens BFCB geen ruimte voor echte aanpassing van de voorstellen in het nieuwe melkgeldreglement. Er werd hen alleen een plaats in een ‘klankbordgroep’ toegezegd.

KoeMonitor en KoeAlert

Ook konden de 2 bestuurders volgens de BFCB niet motiveren waarom introductie van KoeMonitor en KoeAlert onontkoombaar zouden zijn. Het bleek volgens hen geen eis van toezichthouder COKZ. Ook mag het volgens hen geen reden zijn voor melkweigering. BFCB kreeg naar eigen zeggen ook geen helderheid over 400 miljoen kilo melk die volgens hen niet verantwoord is in het laatste halfjaarverslag. De groep wijst uiteindelijk alle voorgestelde aanpassingen af en eist dat het stemrecht teruggaat naar de leden zelf in plaats van naar de ledenraad (220 personen).