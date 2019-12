Nederlandse koe produceert kleine 20% onder de top

De melkproductie per koe is in Nederland groot, maar blijft achter bij Denemarken Californië (VS).

De gemiddelde melkproductie per koe in Nederland is met 9.200 kilo per dier relatief groot, maar in Denemarken en Californië (VS) is de gemiddelde productie nog zo’n 17% groter. In Californië bedraagt de gemiddelde productie 10.700 kilo, in Denemarken 10.900 kilo.

Dit blijkt uit cijfers van het International Farm Comparison Network (IFCN), die ZuivelNL heeft gepubliceerd.

De melkproductie op een herkenbaar Nederlands melkveebedrijf was in 2018 ruim 9.200 kilo melk per koe. Dit jaar ligt het cijfer wellicht weer iets hoger. Ten opzichte van andere belangrijke zuivellanden is genoemd getal al vrij hoog.

Grootste melkproductie in Denemarken

Op het typische Franse melkveebedrijf (midden van Frankrijk) ligt de melkproductie op een vergelijkbaar niveau als in Nederland. Het Deense bedrijf heeft met bijna 10.900 kilo melk per koe de grootste melkproductie van alle belangrijke zuivellanden. Op herkenbare bedrijven binnen Europa is de melkproductie in Ierland en Polen met iets minder dan 6.000 kilo melk per koe het kleinst.

10.700 kg melk per koe in Californië

Buiten Europa steekt de melkproductie op het bedrijf in de Verenigde Staten (Californië) er met ongeveer 10.700 kg melk per koe bovenuit. Koeien in Australië produceren nog net iets meer dan 6.000 kilo melk. terwijl de melkproductie op herkenbare bedrijven in Argentinië en Nieuw-Zeeland (ook een enorm grote exporteur van zuivel) blijft steken op respectievelijk 5.000 en 4.500 kilo melk per koe. De Nieuw-Zeelandse melkproductie is sterk seizoensgebonden.