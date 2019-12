Minder lachgasemissie met smalle weegbree

Inzet van smalle weegbree in grasland kan de emissie van lachgas met 40% reduceren.

Smalle weegbree blijkt een rem te zetten op de uitstoot van lachgas. Inzet van deze kruidensoort in grasland kan de emissie van lachgas met 40% reduceren. Dit komt naar voren uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut op KTC Zegveld, waarvan de resultaten onlangs zijn gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Lachgas is een bijna 300 keer zo sterk broeikasgas als CO 2 .

Lachgasemissie gemeten op veengrond

De lachgasemissie werd in september van 2018 en 2019 gemeten op veengrond, na een kunstmestgift van 50 kg zuivere stikstof per hectare. Veldjes met alleen smalle weegbree of een mengsel van Engels raaigras en smalle weegbree gaven een lagere lachgasemissie dan veldjes met puur Engels raaigras.

Onderzoeker Jeroen Pijlman van het Louis Bolk Instituut: ‘We weten dat lachgasemissies in regulier beheerde veenweiden behoorlijk kunnen oplopen. Een vermindering met bijna 40% kan de reductie betekenen van meerdere tonnen CO 2 -equivalenten per hectare per jaar. Ter vergelijking: 1 ton CO 2 is gelijk aan 6.000 kilometer met een dieselauto rijden.”

Veenweidebodem rijk aan organisch gebonden stikstof

Onderzoeker Pijlman legt uit hoe het werkt: “De veenweidebodem is rijk aan organisch gebonden stikstof, aanwezig in het veen zelf en afkomstig van bijvoorbeeld organische mest, afstervende wortels en gewasresten. Stikstof uit organische stof wordt in de bodem omgezet in ammonium en vervolgens nitraat. Ammonium en nitraat zijn nodig voor de gewasgroei. Nitraat kan echter ook door een proces worden omgezet waarbij lachgas (N2O) kan ontstaan. Smalle weegbree geeft speciale stofjes af uit de wortels, waaronder aucubin, die stofjes zorgen dat dit proces geremd wordt en er minder nitraat en daarmee ook minder lachgas gevormd wordt.’

Droogteresistent en nectarbron voor insecten

Smalle weegbree als onderdeel van kruidenrijk grasland heeft ook andere voordelen, zegt Pijlman: “Smalle weegbree kan beter tegen droogte dan Engels raaigras. In de droge zomer van 2018 produceerde smalle weegbree ongeveer 30% meer dan Engels raaigras. Daarnaast bloeit smalle weegbree ongeveer het hele groeiseizoen, wat gunstig is voor insecten. Daar komt bij dat dit plantje dus ook zorgt voor minder nitraatvorming. Dit is ook interessant voor zandgronden. Hier gedijt het plantje namelijk ook goed én op veel zandgronden spoelt nitraat gemakkelijk uit naar het grondwater. Voor het terugdringen van nitraatuitspoeling zou smalle weegbree dus ook een oplossing kunnen zijn. Daar zou ik graag vervolgonderzoek naar doen.”

Vragen rondom inzaaien smalle weegbree

Volgens Pijlman is het nog te vroeg om smalle weegbree nu al als maatregel uit te rollen voor enkel lachgasemissies. Er zijn namelijk nog belangrijke vragen rondom het inzaaien en het behoud van smalle weegbree in de graszode. “Mogelijk bieden nieuwe rassen hier mogelijkheden. Hier is verder onderzoek naar nodig.”

Het huidige onderzoek is gedaan door het Louis Bolk Instituut in samenwerking met KTC Zegveld, de Radboud Universiteit Nijmegen (Experimental Plant Ecology, Institute for Water and Wetland Research) en Wageningen Universiteit (Soil Biology Group en Wageningen Environmental Research). Het onderzoek in 2019 is gefinancierd door ZuivelNL in het project Kruidenrijk grasland met weegbree voor milieukwaliteit.