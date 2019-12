Midden-Delfland stemt duurzaamheidscriteria af

Gemeente Midden-Delfland heeft haar criteria voor financiële waardering sinds kort verder afgestemd op het keurmerk PlanetProof van Stichting Milieukeur (SMK).

Dat meldt FrieslandCampina. De aanpassing moet voorkomen dat melkveehouders per organisatie moeten voldoen aan weer een ander eisenpakket.

Melkveehouders moeten er volgens de zuivelonderneming wel rekening mee houden dat een bedrijf dat voldoet aan de criteria voor PlanetProof niet automatisch ook melk kan leveren onder dit keurmerk. Of FrieslandCampina een meerprijs kan betalen per kilo melk is afhankelijk van de marktvraag.

Studiebijeenkomsten

FrieslandCampina wil zich samen met de gemeente Midden-Delfland en belangenorganisatie LTO Noord afdeling Delflands Groen inzetten voor een financieel gezonde toekomst voor de boer, het landschap van Midden-Delfland en een duurzame melkveehouderij. Vanaf aankomend voorjaar organiseren de partijen gezamenlijk studiebijeenkomsten en workshops voor melkveehouders in Midden-Delfland.