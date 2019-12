Meulenbroeks: wij vergaderen zonder zuivel erbij

De LTO-vakgroep Melkveehouderij heeft onder voorzitterschap van Wil Meulenbroeks niet vergaderd met afgevaardigden van de NZO of FrieslandCampina erbij.

Dit zegt Meulenbroeks in reactie op een bericht in de Boerderij AgriTop 50-bijlage 2019. Boerderij baseerde zich voor dit bericht op meerdere bronnen uit het LTO en NZO-netwerk die het tegendeel beweren.

"Melkveehouders weten als geen ander wat er leeft in de sector. We hechten er aan dat zuiver te houden", zegt Wil Meulenbroeks. - Foto: Bert Jansen

‘Hard gemaakt voor onafhankelijker positie’

Meulenbroeks: “Als er iemand is geweest die zich hard heeft gemaakt voor een onafhankelijker positie van de primaire sector tegenover de zuivel, dan ben ik het. De vakgroep melkveehouderij behartigt de belangen van de melkveehouderij. We hebben ook bewust de keuze gemaakt om de vakgroep uit melkveehouders te laten bestaan, want die weten als geen ander wat er leeft in de sector. We hechten er aan dat zuiver te houden.”

Wel regelmatig overleg met zuivelindustrie

Meulenbroeks weerspreekt niet dat er regelmatig overleg is met de zuivelindustrie en FrieslandCampina. “Maar dat heb ik ook met de veevoerindustrie, de dierenartsen, de NMV en het NAJK. Dat hoort erbij. Het gaat ook breder dan alleen de zuivelsector.”