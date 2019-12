Melkprijs Bel Leerdammer met 74 cent omhoog

Kaasmaker Bel Leerdammer heeft de melkprijs voor november met 74 cent verhoogd naar € 35,60 per 100 kilo.

Dit is de kale melkprijs ex btw, bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo en na aftrek van 5 cent per 100 kilo aan bijdrage voor ZuivelNL.

De maximale melkprijs inclusief alle toeslagen komt uit op € 38,20 per 100 kilo, voor de groep Vlog-leveranciers wordt dat € 39,20.

Farming for the future

Tijdens de voorbije ronde van leveranciersbijeenkomsten heeft het bedrijf een nadere toelichting gegeven op het duurzaamheidsprogramma Farming for the future. Voor de Nederlandse Bel-boeren betekent dit dat alle opstallers en melkveehouders die hun melkvee nog aangebonden houden, uiterlijk 2025 de koeien minstens 1 uur per dag buiten moeten laten lopen. De communicatie hierover viel bij een aantal boeren dusdanig slecht dat het op één bijeenkomst tot een handgemeen kwam.

Minimum melkprijs Groupe Bel 35 cent

In Frankrijk heeft Groupe Bel voor het derde jaar op rij een minimum melkprijs afgesproken met producentenorganisatie Bel West. Zij ontvangen volgend jaar een melkprijs van minimaal 35 cent per liter, plus 2,1 cent voor weidegang en Vlog. Het gaat daarbij om melk met gemiddeld 3,8% vet en 3,2% eiwit. De regeling betreft een volume van zo’n 400 miljoen kilo melk van 800 boeren. Bel heeft met deze boeren ook ten doel gesteld om de CO 2 -emissie per ton melk in 2030 met 20% te hebben verlaagd.

Melkprijs Hochwald Foods onveranderd

Hochwald Foods Nederland houdt de melkprijs voor de zevende maand achtereen gelijk. Leveranciers met een jaarhoeveelheid van 1,1 miljoen kilo melk ontvangen over november een kale prijs van € 33,93 per 100 kilo. De maximale melkprijs bedraagt € 36,23 per 100 kilo. Tot en met november bedraagt de kale melkprijs gemiddeld € 34.24 per 100 kilo. Hiermee betaalt de onderneming gemiddeld € 1,07 per 100 kilo minder dan in 2018.