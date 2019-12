Lichte verbetering in IBR-situatie

In het derde kwartaal 2019 blijkt 75% van de melkveebedrijven IBR-vrij te zijn of de IBR-status onverdacht te hebben.

Dat is 2% meer dan in het tweede kwartaal 2019. Dat blijkt uit cijfers van de Diergezondheidsmonitoring van Royal GD. Ook in het eerste kwartaal van 2019 stond de teller op 73%. Verder lijkt er enige verbetering bij de vrijwillig deelnemende niet-melkleverende bedrijven. Daarvan is 20% IBR-vrij of onverdacht. In het eerste kwartaal was dat nog 16%.

Voor BVD is er geen beweging in de percentages. Over de drie eerste kwartalen meldt de Diergezondheidsmonitoring steeds 73% van de melkveebedrijven als BVD-vrij of onverdacht. Voor de niet-melkleverende bedrijven is dat 15%.