Koeien & Kansen-bedrijven draaien beter

Koeien & Kansen-ondernemers verdienden in 2018 gemiddeld meer dan de gemiddelde melkveehouder in Nederland, meldt Wageningen UR.

Het inkomen lag op Koeien & Kansen-bedrijven op € 2,57 per kilo melk en het saldo was € 1,15 per 100 kilo melk. In de boekhoudingen viel op dat de K&K-bedrijven zowel lagere variabele (-€ 1,00 per 100 kilo melk) als lagere vaste kosten hebben (-€ 1,86 per 100 kilo melk).

Koeien & Kansen-bedrijven zijn intensief en groot

De krap twintig Koeien & Kansen-bedrijven zijn overigens groter en intensiever dan het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf. De gemiddelde melkleverantie is met bijna 1,3 miljoen kilo circa 4 ton groter dan het Nederlands gemiddelde. De intensiteit is met 22.000 kilogram melk per hectare voedergewas circa 6.000 kilogram hoger dan op een gemiddeld bedrijf.