Kleine meerderheid voor aanpassing garantieprijs

De ledenraad van FrieslandCampina heeft met een kleine meerderheid ingestemd met actualisering van de berekening van de garantieprijs.

Dit betekent dat de zuivelonderneming FrieslandCampina met ingang van 2020 een aantal inhoudingen en toeslagen die door referentiebedrijven worden uitbetaald, niet langer meeneemt in de berekening van zijn garantieprijs.

Om duurzame ontwikkeling op het boerenerf van de leden-melkveehouders te stimuleren en tegemoet te komen aan de wens voor meer contant geld naar het erf, stelt de onderneming jaarlijks wel een extra bijdrage van maximaal € 24 miljoen beschikbaar. Dit bestaat uit een generieke ondernemingsbijdrage van € 0,125 per 100 kilo melk en een bedrag voor duurzame ontwikkeling dat op jaarbasis wordt vastgesteld.

De ondernemingsbijdrage wordt voor het eerst uitbetaald in 2021 voor de in 2020 behaalde resultaten.

Actualisering standaardgehaltes eiwit, vet en lactose

Naast de aanpassing van de berekening garantieprijs worden de standaardgehaltes eiwit, vet en lactose geactualiseerd. Dit omdat het verschil tussen de gepubliceerde garantieprijs en het daadwerkelijke melkgeld steeds groter werd. Om dit te herstellen worden met ingang van 2020 de standaardgehaltes aangepast naar de werkelijk geleverde gehaltes in 2019.

Melkgeldreglement en winstverdeling

Ook is besloten in het melkgeldreglement op te nemen dat indien er een cumulatieve boekwinst in een bepaald kalenderjaar is van ten minste € 100 miljoen, dat kan worden besloten om dit bedrag niet mee te nemen bij de winstverdeling. Dit heeft volgens FrieslandCampina als voordeel dat deze boekwinst direct door de onderneming geïnvesteerd kan worden.

KoeMonitor in basiseisen Foqus planet

Met ingang van 2020 wordt KoeMonitor opgenomen in de basiseisen van Foqus planet voor alle leden-melkveebedrijven in Nederland. Eerder liet de coöperatie al wel weten nog met de groep Bezorgde FrieslandCampina Boeren om tafel te gaan om over nut en noodzaak van dit instrument te spreken. Tot die tijd wordt geen melkweigering toegepast in het kader van Koemonitor.

In het gesprek komt aan bod wat wettelijke en wat bovenwettelijk eisen zijn en waarom de keus op Koemonitor is gevallen.