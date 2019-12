Internationaal gezelschap van stieren in NVI-lijst

De fokwaarden van december 2019 laten een breed aanbod van stieren zien.

Reflector is de lijstaanvoerder op NVI-rangschikking en er is sperma beschikbaar. Deze veelzijdige stier komt uit de Verenigde Staten. Bube Bernell is Deens gefokt een heeft een fraai opgebouwde productiefokwaarde met 111 exterieur. De in Duitsland geboren en internationaal geteste DG Charley heeft 78 dochters aan de melk en hij vererft 1.672 kilo melk met licht negatieve gehalten. In productie steeg Endure tot 361 Inet, terwijl deze Canadese stier een extreme levensduur van 1.124 dagen heeft.

Stier Bookem nog steeds in top NVI

Opvallend is dat Bookem na zes jaar nog steeds in de top van de NVI-rangschikking blijft. De stier is dood en er is geen sperma meer beschikbaar. Hij trotseert echter de genetische vooruitgang van honderden jongere stieren met een hogere verwachtingswaarde.

Danno is allround stier van CRV

Ook Danno blijkt al langere tijd de meest allround stier van CRV te zijn. Samen met stalgenoot Delta Galore vallen beide stieren net buiten de top 10 van de NVI-rangschikking.

Repairman overtreft zijn halfbroer en stalgenoot Malki in totaalindex en levensduur. Balisto en zijn zonen zorgen voor hoog eiwit. Barcley heeft ruim 1.000 kilo melk met +0,37% vet en +0,36% eiwit. Verder zijn er stieren met +0,40% eiwit zoals Bastilo.

Ook lijkt er een trend te zijn van extreem goede uiervormverervers. De hoogste Lineman heeft 122 punten voor uier en 56 stieren hebben 116 of hoger voor uier.

Krap aanbod roodbonte stieren

De roodbonte stieren hebben al langere tijd te maken met een te krap aanbod van nieuwe stieren die een breed gebruik rechtvaardigen. Sympati Pat en DG Adam hebben de eerste melkgevende dochters in Nederland, wat eindelijk meer aanbod geeft. Beide stieren staan na Elagaaster Maxx op plaats 2 en 3 van de NVI-lijst.

Extreme melkvererver Apoll P

Apoll P is een extreme melkvererver met bijna 3.000 kilo melk, maar met zeer negatieve gehalten. Siemers Agent is de grootste stijger met veel melk en 120 voor uier. De Nederlandse Carnival stijgt ook in productie en heeft een mooi opgebouwde exterieurindex. Jotani blijft de nummer 1 in totaal exterieur, met name door zijn beste kruizen en benen.

Bij het sobere MRIJ-ras stijgen de koplopers Dirk, Thimo en Merlijn. De drie stieren hebben elk hun eigen sterke punten, waardoor de veehouder genoeg keus heeft voor een passende paring.