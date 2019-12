Hogere kostprijs voor bedrijven met robot

Uit analyse van de economische kostprijs van melk op melkveebedrijven door European Dairy Farmers (EDF) blijkt dat de kostprijs op bedrijven met een melkrobot 4 cent per kilo melk hoger zijn dan op bedrijven met een melkstal.

Dat meldt Alfa Accountants en adviseurs. Op een gemiddeld Nederlands bedrijf betekent 4 cent per kilo melk een verschil van € 40.000. Alfa meldt dat het fiscale resultaat van bedrijven met een automatisch melksysteem in de Alfa-database zo’n € 6.000 lager is. Van het bedrijfseconomische verschil van 4 cent is 1,5 cent kosten voor onderhoud en afschrijving. Deze kosten wegen niet op tegen de besparingen en de hogere melkproductie van gemiddeld 400 kilo melk per koe.

Summerfeeding

In de kostprijs is rekening gehouden met de kosten van eigen arbeid en eigen vermogen. De analyse is gemaakt op gegevens van Franse, Zweedse en Nederlandse bedrijven. Zowel de financiële gegevens als de arbeidsuren zijn geanalyseerd. Aandachtspunt bij de analyse van het melksysteem is het systeem van voeren. Bij melkrobots ligt het aandeel summerfeeding hoger dan bij bedrijven met een melkstal.

Bespaarde uren per bedrijf zeer beperkt

Binnen EDF wordt ook dieper op de besteding van de uren ingegaan met betrekking tot onder meer melken, voeren en veldwerkzaamheden. Analyse leert dat de melkrobot zo’n 6 tot 10 uur per koe per jaar bespaart. Doorgerekend voor het gemiddelde Nederlandse bedrijf komt dit neer op een besparing van zo’n 2 tot 3 uur per dag. Dat dit niet tot uiting komt in het bedrijfseconomisch resultaat komt omdat de bedrijven met een melkrobot de bespaarde uren voor driekwart weer besteden aan andere werkzaamheden in het bedrijf. Per saldo zijn daardoor de bespaarde uren per bedrijf zeer beperkt.

Consequenties voor hele bedrijf

Alfa concludeert en adviseert daarom dat veehouders bij de keuze voor een melksysteem goed moeten nadenken over de consequenties voor het hele bedrijf, inclusief de verwachtingen ten aanzien van uren.