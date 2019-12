GD ontvangt 9 meldingen van bloederkalveren

De Veekijker van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) ontving afgelopen kwartaal 9 meldingen van bloederkalveren.

De afdeling pathologie kon in 2 gevallen bloederkalveren als doodsoorzaak bevestigen. Dit ziektebeeld is sinds het uit de markt halen van het BVD-vaccin Pregsure in 2010 niet meer waargenomen.

Verhoogde bloedingsneiging

Ook in België is sprake van een opleving van dit ziektebeeld. Bloederkalveren zijn kalveren met een verhoogde bloedingsneiging. Deze kalveren vertonen puntbloedingen in de huid en kunnen sterven door inwendig bloedverlies.

De GD start samen met Belgische collega’s een onderzoek naar de huidige oorzaak. Daarin wordt niet alleen naar BVD-vaccinatie maar ook naar bloedvergiftiging en nieuwe BVD-infecties gekeken.

Pregsure-vaccin

In 2008 werd het ziektebeeld voor het eerst gezien. Destijds was de oorzaak een combinatie tussen genetische aanleg van koeien en het Pregsure-vaccin waarmee ze werden gevaccineerd. Het ging om koeien met de genetische eigenschap om veel antilichamen tegen runderantigenen te produceren. De antistoffen die kalveren via biest binnenkregen, reageerden met de witte bloedcellen van de kalveren.

Tussen 2008 en 2010 werden in Europa een kleine 4.000 bloederkalveren gemeld. Omdat het vaccin uit de markt genomen werd, verdween het ziektebeeld. Destijds ging het om kalveren met een leeftijd tot 3 weken. Nu zijn er ook oudere kalveren gemeld met het ziektebeeld.