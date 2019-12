FrieslandCampina wil leden meer betrekken bij beleid

FrieslandCampina roept een werkgroep in het leven om leden meer te betrekken bij het beleid.

Onder aanvoering van ledenraadsleden gaat bij FrieslandCampina een werkgroep aan de slag om de bestuurlijke processen te verbeteren, leden meer te betrekken en ook samen met hen beleid te vormen.

Dat is een van de uitkomsten van de ledenraadsbijeenkomst op 17 december.Volgens voorzitter Frans Keurentjes en CEO Hein Schumacher is het belangrijk om daaraan te werken.

Leiding bij ledenraadsleden

In de werkgroep komen ook districtsleden, bestuurders en medewerkers van FrieslandCampina, maar de leiding ligt bij de ledenraadsleden, meldt FrieslandCampina. “De mening van de ledenraad en de leden is belangrijk, zeker met het oog op de onvrede bij een groep leden”, zo wordt gemeld. Vanuit de groep Bezorgde FrieslandCampina Boeren was hier ook om gevraagd.

Transparanter over resultaten

De belofte is niet alleen meer en beter te informeren en terug te krijgen. Er zullen ook kleinschaliger en meer gerichte bijeenkomsten volgen, zoals keukentafelsessies en themabijeenkomsten. Tot slot wil FrieslandCampina waar dat kan transparanter zijn over de resultaten van de onderneming.