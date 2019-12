FrieslandCampina geeft deels toe aan druk leden

De acties van ontevreden leden en groepen leden van FrieslandCampina zullen zeker leiden tot aanpassing van de voorstellen voor een ander melkgeldreglement.

Dit zegt voorzitter van FrieslandCampina Frans Keurentjes in een interview met Boerderij. Keurentjes wil nog niet zeggen welke aanpassingen worden overwogen.

Bij de zuivelcoöperatie is het debat over aanpassing van het melkgeldreglement hoog opgelopen. Belangrijk punt daarbij is de voorgenomen versobering van de garantieprijs, waardoor leden bijna een cent minder melkgeld krijgen. De ledenraad moet hier over twee weken een besluit over nemen.

‘Belangenafweging soms te gladjes’

Keurentjes erkent dat de belangenafweging in het bestuur van de coöperatie soms te gladjes lijkt te gaan, wat melkveehouders de indruk kan geven dat ze er niet door komen. “Misschien dat we het verhaal toch niet goed genoeg vertellen”, aldus Keurentjes. “We moeten de leden meer meenemen in alle afwegingen, luisteren naar hun zorgen en met ze in gesprek gaan.”

Bezorgde FrieslandCampina Boeren

Toch is er volgens hem ook in de ledenraad en de andere bestuurslagen wel degelijk sprake van discussie. De groep Bezorgde FrieslandCampina Boeren is een van de grootste groepen verontruste leden, met inmiddels een kleine 3.000 steunverklaringen. Zij hebben naar eigen zeggen nog niet met het bestuur gesproken.

Keurentjes wil de voorstellen medio december in stemming brengen. Daarbij zal het blijven gaan om een aanpassing van de garantieprijs. Dat zegt ook RFC-topman Hein Schumacher. Volgens hem blijft de garantieprijs, ook na een versobering, een leidende melkprijs.

Kredietbeoordelaar Fitch constateerde onlangs dat FrieslandCampina komende jaren een strakke financiële discipline moet handhaven. De uitbetaling aan de leden moet daarbij worden gematigd, aldus de kredietbeoordelaar.

Winstmarges structureel lager

Schumacher zegt dat de leden van FrieslandCampina rekening moeten houden met het gegeven dat de winstmarges bij de onderneming structureel lager zullen worden dan ze gewend zijn. Vooral door lagere winsten van de onderneming in China. Een financiële uitholling van het zuivelbedrijf, zoals sommigen vrezen, is volgens hem echter niet aan de orde. Voor het overaanbod van ledenobligaties op de interne markt van de coöperatie, wat leden onrustig ook maakt, wordt nog een oplossing gezocht.

Duitse zuivelmarkt

De verkoop van dochterondernemingen en belangen in bedrijven, zoals stremsel- en zuurselproducent CSK, heeft volgens hem niets te maken met de stabiliteit van FrieslandCampina. In China wordt nog steeds winst gemaakt, al is dat veel minder dan vroeger. Ook op andere markten gaat het goed, maar er zijn ook tegenvallers. Over de belangrijke Duitse zuivelmarkt is Schumacher duidelijk: “Wij gaan die markt niet profitabel maken.”

Oorzaken zijn de felle concurrentiestrijd in Duitsland tussen zuivelleveranciers om een plek in het zuivelschap bij supermarkten en de, zeker voor Duitse begrippen, hoge garantieprijs die de leden daar ontvangen. Weggaan uit de Duitse markt is echter geen optie. FrieslandCampina heeft de Noordwest-Europese en Nederlandse markt in de voorbije jaren wel een beetje veronachtzaamd, geeft hij toe. Er wordt wel hard gewerkt om dit te veranderen, wat er onder meer in heeft geresulteerd dat het marktaandeel van Campina voor het eerst in acht jaar weer stijgt, zo meldt hij.