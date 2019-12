Fonterra verhoogt melkprijs na sterk eerste kwartaal

Fonterra verhoogt haar melkprijsverwachting voor dit seizoen als gevolg van een sterk eerste kwartaal.

Omgerekend bij 4,4% vet en 3,2% eiwit gaat het om een melkprijs van bijna 33 cent per kilo melk. Slechts 3 jaar betaalde Fonterra een hogere melkprijs.

Melkproductie Nieuw-Zeeland stijgt met 0,5%

Coöperatievoorzitter John Monaghan spreekt van een sterke start van het seizoen waarbij de vraag op de wereldzuivelmarkt het aanbod licht overstijgt. Naar verwachting neemt de Nieuw-Zeelandse melkproductie dit seizoen met 0,5% toe ten opzichte van vorig jaar.

Ook de stijging van de melkproductie in belangrijke exportregio’s als de Verenigde Staten en Europa blijft onder de 1%. Prijzen op de GDT-internetveiling zijn gestegen. De notering voor vollemelkpoeder staat zelfs op het hoogste niveau sinds december 2016.

Fonterra gaat door met verlagen schulden

Volgens topman Miles Hurrell gaat de onderneming als gevolg van de nieuw ingezette strategie goed vooruit en zijn er gedurende het eerste kwartaal van het huidige boekjaar goede resultaten geboekt. De zuivelgigant gaat door met het verlagen van haar schulden. Deze mogen volgens Hurrell niet hoger zijn 3,75 keer de brutowinst.

De omzet van Fonterra nam in het eerste kwartaal toe met € 300 miljoen naar € 2,5 miljard. Het bedrijfsresultaat zonder eenmalige posten (EBIT) nam toe van € 15 miljoen naar ruim € 100 miljoen.

Stijgende melkprijs drukt op resultaat

De grootste druk op het resultaat van de onderneming zit hem dit seizoen in de gestegen melkprijs. De zuivelonderneming heeft de melkprijsstijging tot nu toe met goede prestaties in het foodservicesegment weten op te vangen. Tegelijk ervaart de onderneming dat de handel in Chili en Hong Kong onder druk staat als gevolg van onrusten.