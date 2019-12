Flinke prijsdaling op zuivelveiling GDT

De zuivelprijzen op de GDT-veiling van Fonterra zijn dinsdag 17 december behoorlijk gedaald.

De prijsontwikkeling bij de melkpoeders valt op. De prijs van vollemelkpoeder, het meest verhandelde product op de veiling, ging met 6,7% naar beneden en kwam uit op $ 3.099 per ton. De prijs van mageremelkpoeder zakte met 6,3% naar $ 2.867 per ton. Een prijsdaling bij vollemelkpoeder werd voorafgaand aan de veiling wel verwacht, maar zo’n sterke daling was niet voorspeld.

Boter en boterolie

Ook de prijzen van boter (-2,4%) en boterolie (-0,3%) gingen naar beneden. Prijsstijgingen waren er daarentegen voor cheddar (+1,7%), lactose (+0,6%) en caseïne (+2,6%). Deze producten werden echter zeer beperkt verhandeld, waardoor de prijsstijgingen er niet voor konden zorgen dat de GDT-index (een verzameling van alle transacties) overeind bleef. De GDT-index zakt met 5,1% naar $ 1.011 per ton.