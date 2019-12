FeedValid investeert in beter benutbaar voer

FeedValid investeert flink in de productie van beter verteerbaar diervoer. De leverancier van ingrediënten voor diervoeders start deze maand met de bouw van een nieuwe productielijn, waarmee het huidige productievolume verdubbelt.

De bouw moet in mei 2020 afgerond worden, meldt het bedrijf. Door de recente ontwikkelingen rond stikstof, methaan, duurzaamheid en Europese herkomst is de vraag toegenomen naar diervoedergrondstoffen die beter benut kunnen worden.

In Poederoijen produceert FeedValid diverse pensbestendige eiwitrijke producten. De nieuwe productielijn maakt het voor FeedValid mogelijk om schroten, oliezaden en peulvruchten beter en efficiënter te bestendigen en thermisch te behandelen.

15% minder ruweiwit

In de discussie over verlaging van de stikstofuitstoot door de veehouderij is het zogenoemde voerspoor een belangrijk onderdeel. Minder eiwit in het voer zorgt in combinatie met een betere benutting voor minder uitstoot van ammoniak. Het juiste procedé van bestendig maken, in combinatie met een hoge verteerbaarheid, biedt de mogelijkheid om het gehalte ruw eiwit in het rantsoen te verlagen tot wel 15%. Dat draagt duidelijk bij aan een vermindering van de stikstof- en methaanuitstoot en de voerkosten gaan omlaag.

De techniek om eiwitten chemisch te behandelen, leverde tot nu toe een hogere bestendigheid en betere verteerbaarheid op dan de techniek waarbij verhitting en additieven nodig zijn. Dankzij onderzoek op hittebehandeling en de juiste toevoegingen kan volgens FeedValid nagenoeg dezelfde bestendigheid en verteerbaarheid worden gerealiseerd als met de chemische behandeling.

Internationaal actief

De productielijn wordt geleverd door Ottevanger Milling Engineers uit Moerkapelle en Aalten die onder meer installaties bouwt voor graanverwerkers en mengvoerindustrie. FeedValid heeft productie- en opslaglocaties in Nederland, Duitsland en België en levert haar producten in een groot deel van Europa. FeedValid is onderdeel van Brokking’s Beheer, een familiebedrijf met een lange historie in de agrarische sector en de diervoeding. Brokking’s Beheer is de holding waar ook kunstmestmestbedrijf Triferto onder valt. Het bedrijf is eigendom van de familie Brokking die eind jaren negentig hun gelijknamige veevoerbedrijf verkochten aan De Heus.