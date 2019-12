Eerste cijfers midden-late snijmaisrassen

De resultaten van het maisonderzoek van Platform Mais Onderzoek – Nederland (PMO-NL) naar de raseigenschappen en kwaliteitskenmerken van midden-late snijmaisrassen in Zuidoost-Nederland zijn bekend. Het gaat om eerstejaars cijfers.

Midden-late rassen hebben een langer groeiseizoen, waardoor deze in het huidige officiële onderzoek van Nederland weinig kans op toelating hebben. De onderzoekers van Wageningen University & Research – Open Teelten onderzochten dit jaar dertien rassen, mengsels of zaaizaadbehandelingen. Het onderzoek is uitgevoerd op twee locaties, Vredepeel en Sterksel, en op elke locatie in drie herhalingen.

Diverse kwaliteitseigenschappen

In onderstaande tabel zijn de resultaten te zien. Naast vroegheid en opbrengst zijn ook diverse kwaliteitseigenschappen in het onderzoek meegenomen, zoals suikergehalte en celwandverteerbaarheid.

Open Teelten

Het onderzoek is uitgevoerd door in opdracht van PMO-NL. Het initiatief is opgepakt door diverse kwekers en leveranciers van maïszaden, nadat Delphy eind vorig jaar is gestopt met het onderzoek naar Europees geregistreerde rassen. Zij willen toch graag cijfers hebben van de midden-late rassen en hebben daarom het onderzoek dit jaar door Open Teelten laten uitvoeren.

Andere onderzoeksonderwerpen

De bedoeling is om het onderzoek in de toekomst uit te breiden is met andere onderzoeksonderwerpen en naar meerdere regio’s. Naast het aanmelden van rassen is het, onder voorwaarden, ook mogelijk om zaaizaadbehandelingen en maismengsels te laten onderzoeken.