ABAB: melkproductiestijging per koe zet niet door

Uit de Melkveemonitor van ABAB Accountants en Adviseurs blijkt dat in 2019 gemiddeld twee melkkoeien meer zijn gehouden per bedrijf, maar dat de totale melkproductie dit jaar lager ligt dan in 2018.

Opmerkelijk is dat de sterke productiestijging per koe van de afgelopen jaren afvlakt. In de referentiecijfers van ABAB ligt de melkproductie per koe in 2019 137 kilo lager per koe. Dit wordt overigens wel gecompenseerd door een melkprijs die ruim € 0,50 per 100 kilo hoger ligt. Opvallend detail hierbij is een vetgehalte dat 0,07 procentpunt hoger ligt in 2019. Hierdoor zijn de kilogrammen vet en eiwit per koe met slechts 5 kilo gedaald. De totale melkleverantie op de bedrijven ligt in 2019 ongeveer 3.000 kilogram lager ten opzichte van 2018.

Melkopbrengsten nagenoeg gelijk

Het gerealiseerde koesaldo over de eerste 9 maanden van 2019 ligt € 30 lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De melkopbrengsten per koe zijn, op enkele euro’s na, gelijk aan 2018.

De krachtvoerkosten liggen per koe circa € 30 lager in 2019. Per 100 kilo melk bedraagt het verschil € 0,20. Er wordt 1,5% minder kilo’s mengvoer en droge grondstoffen gevoerd en de gemiddelde prijs ligt ruim € 0,50 per 100 kilo lager. Ook de kosten voor natte bijproducten zijn lager dan vorig jaar.

Jongveeopfok steeds meer uitbesteed

Verder is het opvallend dat steeds meer bedrijven hun jongveeopfok uitbesteden en daarvoor voergeld betalen. In de eerste negen maanden van 2018 was dit gemiddeld € 8 per koe en dat is in 2019 gestegen naar € 28 per koe.

De personeelskosten lijken met krap 30% te stijgen in 2019. Dit lijkt veel, maar gemiddeld genomen waren de personeelskosten op melkveebedrijven nog niet zo hoog.