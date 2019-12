Landbouwminister Carola Schouten gaat kijken naar de kortingen op de inkomenstoeslagen die aan veehouders worden opgelegd als gevolg van onregelmatigheden met identificatie- en registratie van runderen.

SGP‘Kamerlid Roelof Bisschop hield de landbouwminister voor dat hij signalen heeft dat melkveehouders geconfronteerd worden met kortingen die oplopen tot 100%. Het gaat om korting op de Europese inkomenstoeslagen, die wordt opgelegd als niet aan de Europese regels wordt voldaan.

‘Duidelijk van opzet sprake zijn’

Minister Schouten zegt zorgvuldig om te gaan met het opleggen van kortingen. “Er moet wel duidelijk van opzet sprake zijn”, aldus de minister in een overleg met de Tweede Kamer. De minister weet niet precies in welke gevallen kortingen zijn opgelegd en om hoeveel bedrijven dat gaat.

Blokkade melkveebedrijven

In 2018 blokkeerde het ministerie meer dan tweeduizend melkveebedrijven nadat onregelmatigheden werden vastgesteld in de registratie en identificatie van runderen. Bij ongeveer 150 bedrijven is proces-verbaal opgemaakt door de Inlichtingen en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit proces-verbaal opgemaakt tegen rundveehouders.

Onopzettelijke fouten

Bisschop zegt dat in het merendeel van de gevallen het ging om onopzettelijke fouten bij de melding van bij voorbeeld doodgeboren kalveren. “Ondernemers die dachten het boek gesloten te hebben, komen nu bedrogen uit. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft verschillende ondernemers een korting opgelegd die wel kan oplopen tot 100%”, aldus Bisschop.

‘Ondernemers hard genoeg gestraft’

De SGP‘er zegt boos te zijn over de manier waarop dit wordt aangepakt. “Het komt neer op boetes van duizenden euro‘s, terwijl veel ondernemers zich van geen kwaad bewust waren.” Volgens Bisschop zijn de ondernemers al hard genoeg gestraft met bedrijfsblokkades en het verwijt van fraude. “Trek die kortingen in, tenzij het gaat om bedrijven die echt gefraudeerd hebben.”