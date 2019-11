Wereldmelkproductie voor eerst in 6 jaar lager

Voor het eerst sinds 2013 is dit jaar de wereldmelkproductie licht gedaald.

Dit zei Karin Monke van het Duitse Milchindustrie-Verband op een congres van Hochwald Foods.

Dit kan verklaren waarom er momenteel iets minder druk is op de zuivelmarkt. In de Duitse supermarkten domineert echter de prijsbewuste koper en valt er voor de zuivel moeilijk iets te verdienen, aldus Christian Däumler van marktonderzoeker GFK. Daar staat echter tegenover dat steeds meer consumenten buitenhuis eten en drinken, en daar wordt minder prijsbewust aangekocht. Verder gaat het met de afzet van kaas en melkdranken nog vrij goed.

Made in Germany

Tegelijk met de lichte daling van de wereldmelkproductie is er volgens Monke binnen de EU sprake van sterke verschuivingen in de markt. Daar kan Duitsland als belangrijke zuivelexporteur volgens haar van profiteren. Bijna de helft, 49%, van de Duitse melk wordt geëxporteerd, ondanks bestaande en aanhoudende handelsbelemmeringen, zoals de Russische sancties. Het Duitse product profiteert daarbij van het goede kwaliteitsimago van de melk en zuivelproducten. Made in Germany levert niet echt meer op, maar staat wel voor markttoegang, stelde ze.