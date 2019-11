Waddenrund voorlopig geslacht in Dokkum

Runderen bestemd voor het concept Waddenrundvlees worden met ingang van deze week weer geslacht in slachthuis Dokkum. Dat zegt Henk Visser van Waddenvlees.

Na de bouw van een nieuw slachthuis in Leeuwarden nam Vion de slacht van Waddenrunderen over van slachthuis Dokkum. Nu het slachthuis van Vion de deuren sluit, moest er een oplossing komen voor het concept Waddenrundvlees. Volgens Visser leveren zo’n 1.200 veehouders met regelmaat runderen voor het concept. Om het concept niet in gevaar te brengen, is gekozen om de runderen voorlopig weer in Dokkum te slachten.

Visser werkt op meerdere vlakken met Vion samen. Waddenrundvlees is daar een onderdeel van. Het concept loopt volgens Visser goed en groeit gestaag.