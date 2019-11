Overname Creamy Creation door Wagram afgerond

FrieslandCampina en Wagram Equity Partners (Wagram) hebben de overname van roomlikeurproducent Creamy Creation per 1 november afgerond.

Al in april van dit jaar was de verkoop aangekondigd van het in Rijkevoort gevestigde dochterbedrijf. Een overnamesom is niet bekendgemaakt. De transactie betreft de productie van roomlikeuren in Rijkevoort (Nederland) en het verkoopkantoor in Paramus (Verenigde Staten). FrieslandCampina Ingredients wil zich meer richten op functionele ingrediënten met hogere voedingswaarde. Beide partijen zijn ook overeengekomen dat Wagram room in blik gaat produceren voor FrieslandCampina in Rijkevoort.

Alcoholische roomlikeuren

Creamy Creation heeft zich sinds de oprichting in 1979 ontwikkeld tot een succesvolle speler in het segment van alcoholische roomlikeuren. Het bedrijf blijft zich richten op het ontwikkelen en verkopen van onderscheidende roomlikeuren.

Er is tijdens de overname naar gestreefd alle medewerkers een passende oplossing te bieden. Een groot deel van de werknemers blijft werken voor Creamy Creation. Wanneer dit niet mogelijk was, is in overleg met de betrokkenen naar een passend alternatief gekeken.

Wagram Equity Partners is een Nederlandse investeringsmaatschappij, gevestigd in Laren. Het heeft belangen in diverse bedrijven en was onder meer aandeelhouder in de dit jaar failliet gegane drukkerij Roto Smeets.