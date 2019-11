Nico Bons niet met koeien naar HHH-show

Nico Bons zendt dit jaar geen koeien in voor deelname aan de individuele keuring op de HHH-show in Zwolle.

Bons geeft als reden op dat het bedrijf een lang keuringsseizoen achter de rug heeft. Dat startte al medio 2018. Daarna volgde de Europese Kampioenschappen in 2019, gevolgd door de NRM. Op deze meest recente editie werd voor de derde keer op rij de algemene titel door het topfokbedrijf Bons-Holsteins binnengesleept. Op dit moment worden een aantal belangrijke showkoeien gespoeld en steken de dieren daardoor niet in keuringsconditie. Doel is om de koeien in de periode februari-april volgend jaar weer drachtig te krijgen zodat ze weer optimaal kunnen presteren in het daaropvolgende keuringsseizoen.