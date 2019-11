Melkveehouder voelt stikstof als serieuze bedreiging

Bijna alle veehouders denken dat de maatregelen rondom stikstof niet stoppen bij het opkopen van stoppende bedrijven.

Van de deelnemers aan de driemaandelijkse enquête van Melkvee100plus denkt 94% dat de discussie en maatregelen rondom de stikstofproblematiek niet eindigen bij het opkopen van stoppende (melk)veebedrijven. Daarbij verwacht 71% zelfs dat stikstof een bedreiging wordt voor het eigen bedrijf.

Ageren tegen beleid

Dat grote groepen boeren zich in oktober tot twee maal toe op het Malieveld verzamelden, is een dan ook een duidelijk signaal dat ze zich op zijn zachtst gezegd ‘in de hoek’ voelen gezet. De stikstofproblematiek speelt daar een bepalende rol in en is de spreekwoordelijke druppel en voor velen reden om te ageren tegen het beleid.

71% van de melkveehouders verwacht dat stikstof een bedreiging wordt voor het eigen bedrijf. - Foto: jan Willem van Vliet

Standpunt NMV

Mede vanwege de stikstofproblematiek heeft de NMV aangekondigd te overwegen uit ZuivelNL te stappen. De NMV wil niet op zijn bordje krijgen dat ze bijgedragen heeft aan mogelijke, in de toekomst te maken AVV’s, (algemeen verbindend verklaringen) waarvan de NMV vermoedt dat die gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld latente stikstofruimte in te nemen. Een kwart van de veehouders vindt de actie van de NMV goed en een derde vindt dat LTO het voorbeeld zou moeten volgen. Ook vindt een kwart dat de NMV juist in deze tijden de rijen zou moeten sluiten.

Verlenging van derogatie

Wat betreft stikstof is het onduidelijk wat er nu precies gaat volgen en het ongewisse speelt parten. Nog zo’n voorbeeld van onduidelijkheid is de beslissing over verlenging van de derogatie. Voor de huidige uitvoering, die inging in 2018 en slechts voor twee jaar werd toegekend, kwam het verlossende woord pas in mei 2018. Ook nu dreigt de mogelijke verlenging weer op zich te laten wachten. Voor de deelnemers aan de enquête geeft de helft aan dat het bijna normaal is dat ze langer moeten wachten op een duidelijk besluit. Nog eens 22% maakt het niet zoveel uit. De helft van hen maakt toch al geen gebruik (meer) van derogatie en de andere helft overweegt er van af te zien. De overige 30 % wacht rustig af.

