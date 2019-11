Melkprijs Vreugdenhil naar € 36,76

Vreugdenhil verhoogt haar melkprijs voor de maand oktober met € 0,52 naar € 36,76 per 100 kilo.

De vetprijs blijft gelijk op € 3,10 en de eiwitprijs stijgt met € 0,15 naar € 5,85 per kilo. De maximale melkprijs inclusief toeslagen voor kwaliteit, weidegang en duurzaamheid gaat naar € 38,87 per 100 kilo. Dit is exclusief btw en na aftrek van 5 cent per 100 kilo voor ZuivelNL bij levering van 1,1 miljoen kilo melk.

Biologische melk

Vreugdenhil houdt zijn biologischemelkprijs voor de maand oktober gelijk op € 52,82 per 100 kilo. Dit is de maximale prijs inclusief toeslagen voor kwaliteit, duurzaamheid en weidegang. De melkprijs geldt bij een leverantie van 1,1 miljoen kilo melk en is exclusief btw na aftrek van 5 cent per 100 kilo voor ZuivelNL.