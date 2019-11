Melkprijs EU in oktober licht gedaald

De gemiddelde melkprijs in de Europese Unie kwam in oktober uit op € 33,51 per 100 kilo.

De melkprijsvergelijking van LTO, ZuivelNL en European Dairy Farmers laat zien dat de melkprijzen in oktober over het algemeen redelijk stabiel bleven. Daarmee laat de markt een prijsontwikkeling zien die eigenlijk het hele jaar al zichtbaar is: de prijzen zijn veel minder volatiel dan voorgaande jaren. Dit jaar beweegt de prijs zich tussen de € 33 en € 34 per 100 kilo standaardmelk.

Italiaanse Granarolo betaalt € 41,27

De meeste melkprijzen lieten in oktober geen verandering zien ten opzichte van september. Uitzondering hierop is de prijsstijging bij het Italiaanse Granarolo. De melkprijs van deze zuivelonderneming ging met € 1,90 omhoog naar € 41,27 per 100 kilo. De melkprijzen van Danone en Saputo Dairy UK zijn duidelijk gewijzigd, maar dat was het gevolg van seizoensmatige aanpassingen.

Lees verder onder de grafiek.

FrieslandCampina boven EU-gemiddelde

FrieslandCampina betaalde in oktober € 34,27 per 100 kilo standaardmelk. Daarmee ligt de melkprijs van de Nederlandse zuivelonderneming ruim boven het gemiddelde in de Europese Unie. Gezien de hogere voorschotmelkprijzen van FrieslandCampina in november en december, blijft die prijs boven het EU-gemiddelde.