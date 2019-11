Melkaanvoer naar laagste niveau van dit jaar

De Nederlandse melkaanvoer kwam in oktober uit op gemiddeld 36.480 ton per dag.

Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Dat de melkaanvoer terugloopt in oktober, is niet gek. Over het algemeen ligt de melkaanvoer in oktober al wat lager dan in de voorgaande maanden. Wel werd in oktober van dit jaar meer geproduceerd dan in dezelfde maand vorig jaar, want toen kwam de gemiddelde productie per dag niet verder dan 35.770 ton.

Productie lager dan vorig jaar

In totaal werd in oktober 1,13 miljoen ton melk opgehaald bij de Nederlandse melkveehouders. Dat is weliswaar iets meer dan in september, maar omdat oktober een dag meer telt, komt de productie per dag iets lager uit. In totaal is in de eerste tien maanden nu 11,52 miljoen ton melk gecollecteerd. Een jaar geleden was dat nog 11,68 miljoen ton.

Vetproductie schiet omhoog

De vetproductie ging in oktober duidelijk omhoog. In totaal werd 50.746 ton melkvet geproduceerd, wat neerkomt op een vetpercentage van 4,49%. In september was dit percentage nog 4,35%. De laatste keer dat het vetgehalte in de melk zo hoog was in oktober, was in 2012. Over het hele jaar gezien ligt het vetpercentage nu op 4,39%, waar dat een jaar terug nog 4,33% was.