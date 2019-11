Ierse melkveehouder wil hogere melkprijs

De Irish Farmers Association gaat de komende weken op bezoek bij de zuivelcoöperaties om te pleiten voor een verhoging van de melkprijzen.

“Onze melkprijs loopt voortdurend achter bij die elders in Europa en bij de opbrengsten die de coöperaties momenteel halen uit de wereldmarkt. Onze zuivelbedrijven laten de boeren in de steek”, zegt voorzitter Tom Phelan van de sectie melkveehouderij.

Volgens de IFA is een verhoging met minstens 2 cent per liter ‘volstrekt gerechtvaardigd’. “Wij willen antwoorden van de coöperaties. Ze verschuilen zich achter de seizoensmatige hoge botervet- en proteïnegehaltes om de melkprijs laag te houden”, zegt Phelan daarom. Omdat de melkprijs van nu tot aan de lente doorwerkt, berekent Phelan dat boeren er in maart rond de € 1.600 bij inschieten.