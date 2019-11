Hogere decemberprijs RFC, totale voorschot 2019 lager

FrieslandCampina verhoogt de garantieprijs voor december met 91 cent naar € 36,41 per 100 kilo. Het is de tweede opeenvolgende verhoging.

Als reden voor de verhoging wordt aangevoerd dat de boerderijmelkprijzen van referentiebedrijven zullen stijgen. Ook is de melkprijs over de voorgaande maanden te laag ingeschat, waardoor een opwaartse correctie van 51 cent in de huidige garantieprijs zit verwerkt.

Totale voorschot

Met de bekendmaking van de laatste maandelijkse garantieprijs van dit jaar is ook helder waar het totale voorschot van FrieslandCampina dit jaar op uitkomt. Een melkveehouder met een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo ontvangt exclusief btw en na aftrek van 5 cent voor ZuivelNL een kale melkprijs van € 35,12. Dat is 76 cent per 100 kilo minder dan vorig jaar. Deze lagere melkprijs wordt deels gecompenseerd door een hogere interim-uitkering. Afgelopen nazomer ontvingen de leden 65 cent per 100 kilo, een jaar eerder ontvingen ze slecht 41 cent aan interim-uitkering.

Maximale toeslag van € 2,50

Een deel van de leden kan dit jaar echter wel een hogere maximumprijs beuren, want waar er vorig jaar alleen nog maar een weidegangtoeslag was van ten hoogste € 1,50, is dit jaar een maximale toeslag mogelijk van € 2,50. Dit is mogelijk dankzij de PlanetProof-toeslag van € 1,00 per 100 kilo.

Biologische garantieprijs opnieuw verlaagd

FrieslandCampina heeft ondertussen de biologische garantieprijs opnieuw verlaagd; voor november nog met 50 cent, voor december met € 1,16 per 100 kilo. Voor een melkveehouder met een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo komt de gemiddelde voorschotmelkprijs over het hele jaar uit op € 47,65 per 100 kilo. Dat is 7 cent minder dan de gemiddelde biologische voorschot-melkprijs over heel 2018.