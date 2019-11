Hoge productiviteit Nederlands melkveebedrijf

Het Nederlandse melkveebedrijf produceerde in 2018 gemiddeld 240 kilo melk per gewerkt uur.

Volgens de IFCN (International Farm Comparison Network) is dat een hoge arbeidsproductiviteit. Het netwerk vergelijkt kosten voor melkproductie tussen Europese landen en andere exporterende zuivellanden.

Deens melkveebedrijf haalt 450 kilo melk

Binnen Europa haalt Nederland een hoge melkproductie per gewerkt uur. Alleen de typisch Deense melkveebedrijven halen een (veel) hogere arbeidsproductiviteit met 450 kilo melk per gewerkt uur. Dit heeft onder meer te maken met de structuur van de Deense melkveebedrijven en met de vaak hoge graad van automatisering.

In Frankrijk, Duitsland en Ierland produceren herkenbare melkveebedrijven tussen de 100 en 200 kilogram melk per gewerkt uur. Op een typisch Pools melkveebedrijf is de arbeidsproductiviteit een stuk lager met 20 kilogram afgeleverde melk per gewerkt uur.

100 kilo melk op Argentijnse bedrijven

In vergelijk met de overzeese continenten blijkt dat de Argentijnse melkveebedrijven uitkomen op 100 kilo melk per gewerkt uur. In Australië en Nieuw-Zeeland komt de melkproductie uit op 260, respectievelijk 340 kilo melk per uur. Het typische bedrijf in de Verenigde Staten haalt een arbeidsproductiviteit van 400 kilo melk per gewerkt uur.