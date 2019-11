Groep BFCB gaat voor 8.000 handtekeningen

Groep Bezorgde Friesland Campina Boeren (BFCB) mikt op 8.000 steunverklaringen.

De groep Bezorgde Friesland Campina Boeren (BFCB) mikt op 8.000 steunverklaringen voor haar oproep om een veranderingen door te voeren bij FrieslandCampina. Dit zegt Luc Hemmelder, een van de boeren in de groep.

Eerder deze week waren er in amper een dag tijd al 2.000 handtekeningen verzameld. Wat de stand nu is, kan de groep niet zeggen. Ze wil ook niet steeds een tussenstand geven, maar behalve via WhatsApp en de mail komen de laatste dagen ook veel getekende verklaringen per post binnen.

Lees verder onder de foto.

Luc Hemmelder (links) met enkele medestanders van Bezorgde Friesland Campina Boeren (BFCB). - Foto: Ronald Hissink

Ledenvergadering FrieslandCampina

Op ledenvergaderingen wordt de actie steeds opnieuw onder de aandacht gebracht. Van de zijde van FrieslandCampina is nog geen reactie binnen.

Volgens Hemmelder is er veel sympathie voor de actie, al zijn er ook boeren die het niet met alle punten eens zijn. Sommige zijn ook bezorgd de coöperatie kapot te maken. “Dat is beslist niet ons doel,” aldus Hemmelder. “Wel dat er dingen veranderen, dat de onderneming zich terugtrekt uit de politiek en dat FrieslandCampina met een eerlijk verhaal komt over wat er precies aan de hand is.”