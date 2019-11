FrieslandCampina verlaagt groeipercentage aanvoer

Leden van FrieslandCampina moeten voor 2021 en 2022 leven met een marktconform groeipercentage van 1,3%.

Dit heeft de coöperatie besloten. Voor dit jaar en volgend jaar geldt een marktconform groeipercentage van 1,5%.

Het groeipercentage geldt voor in beginsel alle leden, behalve voor de leden die leveren voor een bijzondere melkstroom, zoals PlanetProof-melk of Noord-Hollandse melk voor de productie van BOB-kaas (beschermde-oorsprongbenaming).

Geen praktische gevolgen

Vooralsnog merken de leden niets van de besluiten over marktconforme groei, omdat de maatregel niet is geactiveerd. De melkaanvoer bij FrieslandCampina blijft onder het niveau waarop de coöperatie zou moeten ingrijpen.

Het marktconforme groeipercentage wordt vastgesteld op basis van voorspellingen over de wereldwijde toenemende vraag naar melk, zo stelt FrieslandCampina. De berekening kent een objectieve procedure en wordt uitgevoerd door WUR. De groei wordt vastgesteld op basis van de handelsvoorspellingen van de Europese Commissie voor de groei in de Europese Unie. Voor de groei op de wereldmarkt worden de handelsvoorspellingen van de Oeso-FAO gebruikt. De resultaten van beide voorspellingen worden bij elkaar opgeteld. Dat is het marktconforme groeipercentage.

Niet aannemelijk dat maatregel in 2020 in gaat

Gezien de huidige melkaanvoer en de beschikbare verwerkingscapaciteit op de korte termijn, is het niet aannemelijk dat de maatregel in 2020 wordt geactiveerd, meldt FrieslandCampina. De aanvoer blijft achter bij die in 2018. Op de middellange en lange termijn zijn er volgens het bedrijf te veel onzekerheden om daar nu iets over te zeggen.