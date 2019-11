Drie dochtergroepen op HHH-show

Tijdens de HHH-show in Zwolle kan het publiek drie dochtergroepen zien. Deze worden geleverd door Semex, CRV en WWS.

Semex laat dit jaar een dochtergroep zien van de stier Croteau Lesperron Unix (Numero Uno x Toystory), die daarmee zijn debuut maakt. Unix heeft in Canada zo’n 1.000 dochters ingeschreven en daarvan zijn er nu al 18 excellent. Dat maakt Unix zeer populair en schept verwachtingen voor de eerste dochtergroep in Zwolle.

Delta Solero

CRV toont een dochtergroep van Delta Solero (Eminem x Laudan) bestaande uit derde en vierdekalfs koeien. Zijn dochtergeteste fokwaarde kent +0,25% voor vet en +0,21% voor eiwit.

Delaberge Pepper

WWS showt dit jaar een dochtergroep van Delaberge Pepper (Mogul x Planet). In 2017 was al een groep te zien tijdens de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen in Hardenberg. De koeien hebben geweldige uiers en zeer hoge gehalten. Daarnaast scoort Delaberge Pepper goed op dochtervruchtbaarheid, uiergezondheid én is hij pinkenstier.

De Holland Holstein Show vindt plaats op vrijdag 6 en zaterdag 7 december in de IJsselhallen in Zwolle. De drie dochtergroepen zijn te zien in de ring op zaterdag 7 december.