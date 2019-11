DOC-boeren krijgen € 1,05 erbij voor december

Leden van DMK en DOC Kaas krijgen in de laatste maand van het jaar ruim een cent per kilo melk bij.

DOC-leden beuren daardoor een kale melkprijs van € 32,80 per 100 kilo en een maximale melkprijs van € 36,05.

Dit is de prijs exclusief btw, na aftrek van 5 cent per 100 kilo voor ZuivelNL en bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo melk. Gemiddeld over het hele jaar bedraagt het kale voorschot van DOC Kaas € 32,09 per 100 kilo.

Betere markt voor zuivelproducten

Moederbedrijf DMK verklaart de verhoging uit de betere markt voor zuivelproducten. De prijzen voor boter in kleinverpakking zijn aangetrokken, evenals de roomprijzen en de kaasmarkt. Ook de melkpoederprijzen zitten nog steeds in de lift.

Ter ondersteuning van de eigen observaties verwijst DMK naar de grondstofwaarde voor melk, zoals die maandelijks wordt vastgesteld door het zuivel-onderzoeksinstituut in Kiel. Volgens dit instituut steeg de grondstofwaarde met 1,5 cent sinds oktober en moet voor november een prijs van 35,7 cent worden aangehouden. Een prijs die hoger is dan wat DMK zelf uitbetaalt.