Melkprijzen A-ware en Bel Leerdammer omhoog, prijs Cono stabiel

Bel Leerdammer verhoogt de melkprijs voor oktober. Royal A-ware betaalt een hogere novemberprijs. De oktoberprijs van Cono blijft stabiel.

Leerdammer verhoogt met € 1,57 door VLOG

Kaasmaker Bel Leerdammer verhoogt de melkprijs voor oktober met 57 cent per 100 kilo door een verhoging van de vet- en eiwitprijzen. Leveranciers die VLOG-melk produceren, ontvangen nog € 1 extra.

De kale melkprijs over oktober komt bij Bel Leerdammer uit op € 34,86 per 100 kilo. Inclusief alle toeslagen komt de maximale melkprijs uit op € 38,46 per 100 kilo. Dit is de prijs exclusief btw en na aftrek van 5 cent per 100 kilo voor ZuivelNL.

Bel Leerdammer had al veel eerder willen beginnen met de opzet van een VLOG-gecertificeerde kaaslijn, maar dat lukte niet. Per 1 oktober is een deel van de leveranciers er wel mee begonnen. Om de hogere kosten voor ggo-vrij voeren te compenseren, ontvangen deze melkveehouders per 1 oktober 2019 een maandelijkse premie van € 1 per 100 kilo melk. Deze premie komt bovenop de reguliere en maandelijks vastgestelde melkprijs van Royal Bel Leerdammer en bovenop de weidepremie.

RMO levert melk af op een productielocatie van Bel Leerdammer.

Voorwaarde voor het leveren van melk volgens de VLOG-criteria is dat op het melkveebedrijf weidegang wordt toepast. De VLOG-melk wordt vanaf 1 januari 2020 verwerkt in de fabriek in Dalfsen. Vanwege deze extra melkstroom die hier verwerkt gaat worden, heeft Royal Bel Leerdammer geïnvesteerd in een aanpassing van de fabriek waaronder extra melktanks, opslagtanks en dashboards.

De melkveehouders hebben zich de afgelopen maanden voorbereid op de overstap naar voer zonder genetisch gemodificeerde grondstoffen. Voordat de melk gebruikt mag worden voor de productie van kaas met het VLOG-label, moeten de koeien drie maanden gevoerd zijn volgens de VLOG-criteria. Deze omschakelperiode is van 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2019. De melk die in deze periode wordt geleverd, wordt nog niet apart opgehaald en verwerkt. Het daadwerkelijk ophalen en verwerken van de VLOG-melk gebeurt vanaf 1 januari 2020. De Leerdammer kaas die vanaf dan geproduceerd wordt, is bestemd voor de Benelux, de Duitse en Franse markt.

Royal A-ware verhoogt novemberprijs met 30 cent

Royal A-ware heeft de melkprijs voor de derde maal op rij verhoogd, ditmaal met 30 cent. Daarmee komt de kale melkprijs voor november uit op € 32,75 per 100 kilo. De maximale melkprijs komt uit op € 37,75 per 100 kilo.

Qua kale melkprijs zit A-ware tussen DOC Kaas en Arla in (die voor november achtereenvolgens € 31,74 en € 33,54 betalen). FrieslandCampina zit daar met € 34,96 per 100 kilo nog ruim € 1,40 boven.

Qua maximale melkprijs is het A-ware die bovenaan zit met € 37,50 per 100 kilo. Kort daarna komt FrieslandCampina met € 37,46 per 100 kilo. Arla betaalt € 35,89 en DOC Kaas maximaal € 34,99 per 100 kilo.

Cono houdt voorschotprijs oktober gelijk

Cono Kaasmakers houdt de melkprijs over oktober gelijk aan die over september. De kale melkprijs blijft gelijk op € 35,10 per 100 kilo. De maximale melkprijs blijft gelijk op € 39,60 per 100 kilo.

Genoemde prijzen zijn exclusief btw, na aftrek van 5 cent bijdrage voor ZuivelNL en gelden bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo. Bij Cono ontvangt vrijwel geen enkel lid de kale melkprijs. De meesten ontvangen juist de maximale melkprijs. Voor VLOG geldt 2019 als overgangsjaar. Met ingang van 2020 moeten alle leden VLOG-gecertificeerde melk leveren, is het plan.