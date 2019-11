Beroepsverbod en celstraf voor illegale handel in stierensperma

De rechtbank heeft een voormalig fokker uit Gouderak veroordeeld tot 15 maanden cel.

Daarbij kreeg de man een beroepsverbod opgelegd als bestuurder van een rechtspersoon en stierenfokker voor de duur van 6 jaar. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank in Rotterdam.

De rechtbank acht de fokker onder meer schuldig aan illegale handel in stierensperma, het illegaal winnen van stierensperma, belastingfraude, valsheid in geschriften en witwassen van geld en rietjes stierensperma.

Lang tijdsverloop

In principe wilde de rechter de man veroordelen tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden. De straf is echter teruggebracht tot 15 maanden vanwege het overschrijden van de ‘redelijke termijn’. De man werd gearresteerd op 7 juli 2015. Daarna verstreek een periode van ruim 4 jaar, waarbij zich volgens de rechter geen relevante bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan die dit lange tijdsverloop kunnen rechtvaardigen.

Waarschuwing voor veehouderij

De rechter gaat niet mee in het door de officier van justitie geëiste verbod op uitoefening van het beroep veehouder. Dit zou de veroordeelde ‘onevenredig in zijn belangen treffen’. Wel moet de uitspraak van de rechter worden gepubliceerd in Boerderij Vandaag om de veehouderij te waarschuwen.