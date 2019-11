Arla betaalt cent extra voor Klimaatcheck

Arla betaalt leden-melkveehouders in 2020 elke maand een cent per kilo melk extra als zij deelnemen aan de Klimaatcheck. Dit moet melkveehouders stimuleren om aan het programma deel te nemen. Volgens een woordvoerder buigt het bestuur zich nog over de vraag of de vergoeding ook na 2020 wordt gecontinueerd.

Alle 9.900 melkveehouders, verdeeld over zeven landen en aangesloten bij de coöperatie kunnen aan het programma deelnemen. In Nederland telt Arla 62 leden.

CO2-uitstoot per kilo melk verlagen

Met de Klimaatcheck wil Arla de ambitie waarmaken om de CO 2 -uitstoot per kilo melk in 2030 met 30% te verlagen en in 2050 volledig netto klimaatneutraal te zijn. Het digitale instrument bouwt voort op de tool die Arla in 2013 bij zijn boeren in Denemarken introduceerde. Het programma identificeert de CO 2 -emissies op de boerderij. Zo krijgen melkveehouders een concreet beeld van de stappen die zij kunnen zetten om de uitstoot verder te verminderen. Elke deelnemer voert relevante informatie in, variërend van het aantal dieren tot huisvesting, melkvolumes, energie- en brandstofverbruik en hernieuwbare energieproductie. De data wordt geverifieerd door een externe adviseur. Deze bezoekt de boerderij en adviseert de melkveehouder over mogelijke verbeterpunten.

Data

Coöperatie-voorzitter Jan Toft Nørgaard verwacht dat als gevolg van de financiële tegemoetkoming een grote meerderheid van Arla-boeren zich aanmeldt voor de Klimaatcheck. De bedoeling is dat in de loop 2020 de data van 9.900 Europese melkveehouderijen, met een jaarlijkse productie van 14 miljard liter melk, beschikbaar komen voor analyse, benchmarking en kennisdeling tussen Arla-boeren.