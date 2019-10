Zuivelketen werkt aan alternatief stikstofplan

De ketenpartijen in de zuivel werken aan een alternatief plan voor stikstofreductie. Dit plan moet de huidige impasse doorbreken en weer noodzakelijke ontwikkelingsruimte geven aan bedrijven. Het initiatief wordt ontwikkeld door LTO Melkveehouderij, NZO, NAJK, Netwerk Grondig en ZuivelNL.

Het plan bestaat uit een combinatie van technische maatregelen, maatregelen bij de bron en een gebiedsgerichte aanpak. Daarmee kan volgens de initiatiefnemers op korte termijn een substantiële reductie van stikstofuitstoot worden bereikt en kan de melkveesector dus blijven ontwikkelen.

Verschil met kabinetsmaatregelen

Dat is anders dan het geval zou zijn bij uitvoering van de maatregelen die het kabinet heeft voorgesteld. Met name de mogelijkheid tot onbeperkt extern salderen tussen landbouw en andere sectoren zou, samen met inname van fosfaatrechten, de ontwikkelingsruimte voor de melkveehouderij zwaar beperken, zo wordt gesteld. Ook moet inname van latente, ongebruikte, ruimte worden afgewezen, evenals de koppeling met fosfaatrechten bij externe saldering. Het alternatief van de zuivelsector wordt besproken in de taskforce Ammoniak, die onder regie staat van Pieter van Geel.

De stikstofemissie zou al op korte termijn kunnen worden verlaagd door maatregelen te nemen bij het voeren. - Foto: Ruud Ploeg

Optimaal voeren

Van de voorgestelde maatregelen die op korte termijn al effect kunnen hebben, zijn het verlagen van het ruw-eiwitgehalte in het voer, optimaal voeren (zodat de totale ammoniale stikstofemissie afneemt) en het verdunnen van mest met water de hoofdbestanddelen. Ook maatregelen in de stal kunnen bijdragen.

De jaarlijkse ammoniakemissie zou hiermee met mogelijk 9 of meer kiloton per jaar kunnen dalen, terwijl het amper extra inspanning en kosten vraagt. Verdunnen van mest werkt zelfs positief. De maatregelen moeten mede worden geborgd via de Kringloopwijzer.

Drempelwaarde van 1 mol per hectare per jaar

Om bedrijven in de omgeving van natuurgebieden en/of bedrijven die konden volstaan met alleen een PAS-melding, weer van het slot te krijgen, wordt geopperd om een drempelwaarde van 1 mol per hectare per jaar in te stellen (wel na reductie van emissie met behulp van een aantal generieke maatregelen). Ook worden maatregelen als uitkoop, verplaatsing en extensivering van bedrijven voorgesteld. Een deel van de gerealiseerde ammoniak- en/of stikstofreductie moet beschikbaar zijn voor de ontwikkeling van blijvers in de sector.

Een financiële onderbouwing van de plannen wordt nog uitgewerkt. Een definitief akkoord hopen de partijen komende week te bereiken.