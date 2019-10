Zembla: 4.000 melkveehouders willen importstop kalveren

4.000 melkveehouders roepen op tot de importstop van kalveren. Dat meldt tv-programma Zembla.

De melkveehouders vinden de jaarlijkse import van zo’n 800.000 kalveren in strijd met de kringloopambities van landbouwminister Schouten. Eerder publiceerde Netwerk Grondig al een brandbrief aan de minister. Nu zou ook de Dutch Dairymen Board (DDB) zich bij deze brief hebben aangesloten. Samen vertegenwoordigen de organisaties volgens Zembla 4.000 Nederlandse melkveehouders. DDB-voorzitter Sieta van Keimpema laat in reactie weten dat het anders zit dan Zembla meldt. “Wij vragen niet om een importverbod, maar om een importbeperking”, zegt Van Keimpema. Een importverbod acht de DDB niet reëel.

Deskundigen aan het woord

Zembla wijdt haar uitzending op donderdagavond 17 oktober aan de import van kalveren. Daarin komen verschillende deskundigen aan het woord. Zo pleit volgens het actualiteitenprogramma Frank van Eerdenburg, hoofddocent welzijn en huisvesting van landbouwhuisdieren aan de Universiteit Utrecht, voor een importstop van kalveren. Ook Dick Heederik, voorzitter van het expertpanel van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) zou risico’s zien aan de import. De SDa richt zich op het terugdringen van antibioticagebruik in de veehouderij. In de kalverhouderij zou ‘relatief veel’ gebruikt worden als gevolg van het feit dat dieren vanuit allerlei bedrijven en uit allerlei landen bij elkaar worden gebracht. Daarbij zou de blankvleeskalverhouderij de enige veehouderij zijn waar het aantal ESBL-bacteriën toeneemt.

‘Kalverimport met langeafstandstransporten beperken’

Minister Schouten schrijft in antwoord op vragen van Zembla dat de kalfsvleessector de afgelopen jaren al heeft gewerkt aan verduurzaming, maar dat er meer moet gebeuren. “Daarbij wordt er gekeken naar mogelijkheden om kalverimport met langeafstandstransporten te beperken.”