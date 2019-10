Verlies voor FrieslandCampina Pakistan

FrieslandCampina Engro Pakistan heeft haar verlies gedurende het derde kwartaal van 2019 verder zien oplopen naar omgerekend € 4,7 miljoen.

Dat blijkt uit publicatie van haar kwartaalcijfers. Afgelopen jaar werd er over de eerste drie kwartalen nog een winst geboekt van bijna € 3 miljoen. Nu is alleen in het derde kwartaal van 2019 al sprake van een verlies van € 3,3 miljoen.

De omzet van FrieslandCampina Engro Pakistan nam ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar wel toe met 20% naar € 165 miljoen. De omzetstijging zou volgens Pakistaanse media een gevolg zijn van een combinatie van meer verkocht product en een verhoging van de prijzen om de waardedaling van de Pakistaanse Roepi te compenseren.

Brutowinst daalde

De brutowinst daalde over de eerste drie kwartalen met 12,2% naar € 22,3 miljoen. Dit zou een gevolg zijn van hogere kosten voor de import van zuivelgrondstoffen en de devaluatie van de lokale munteenheid. Terwijl de distributiekosten daalden met 4,09% naar € 17,6 miljoen, namen de financieringskosten met 83,9% toe naar € 5 miljoen. Ook de administratiekosten en overige kosten liepen op.

Analisten signaleren toenemende concurrentie, een daling in consumptie van verwerkte zuivel, onverwachte regelgeving en volatiliteit in internationale melkprijzen als grootste risico’s voor de onderneming.