Veestapel melkveehouders buiten EU fors groter

Het gemiddeld aantal melkkoeien op een Nederlands melkveebedrijf ligt op 100 stuks.

Deze omvang van de veestapel is vergelijkbaar met een typisch melkveebedrijf in het midden van Frankrijk. Dat meldt ZuivelNL op basis van cijfers van het IFCN.

In Duitsland en Ierland ligt het gemiddeld aantal aanwezige melkkoeien een stuk lager dan in Nederland. Deze melkveehouders melken tussen de 70 en 80 melkkoeien. In Polen ligt het gemiddeld aantal melkkoeien met 16 het laagst. Het typisch Deense melkveebedrijf is het grootst binnen Europa wat het aantal koeien betreft. Deze veehouders melken gemiddeld 190 dieren.

Grootste veestapel in Amerika

Buiten Europa hebben bedrijven in zuivellanden over het algemeen meer koeien dan in Europa. Het aantal melkkoeien op het Argentijnse bedrijf is bijna net zo groot als in Denemarken. Een Amerikaans melkveebedrijf in Californië telt met gemiddeld 1.100 melkkoeien de grootste veestapel. Maar de verschillen tussen het gemiddeld aantal koeien per staat in de Verenigde Staten zijn zeer groot. Zo ligt het gemiddelde op 218 melkkoeien.