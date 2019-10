Vaars opfokken kost € 2.350

Op dit moment kost het opfokken van een kalf tot afkalvende vaars € 2.350. Dit geldt voor een typisch melkveebedrijf met ongeveer 100 koeien en een vervangingspercentage van 28. Het bedrag is inclusief berekende arbeid en kosten voor grond (pacht) en gebouwen op basis van vervangingswaarde.

De kosten zijn berekend op de nieuwste economische uitgangspunten in het geactualiseerde rekenprogramma ‘Jonkos’, dat de kosten van jongveeopfok benadert.

In de praktijk is de variatie in opfokkosten groot. Dit is vooral afhankelijk van hoe de kosten voor arbeid, grond en gebouwen worden ingerekend. Deze drie kostenposten maken in het rekenvoorbeeld meer dan 55% (ongeveer € 1.350) van de totale kosten uit. Bij eigen arbeid, grond in eigendom en oude gebouwen rekent de praktijk niet altijd alle kosten op basis van vervangingswaarde of marktwaarde toe, maar slechts een deel hiervan. Daarnaast is bij de kostenberekening uitgegaan van maaien, harken, inkuilen en bemesten in loonwerk. Wanneer veel van deze kosten niet gerekend worden, kan het kostenplaatje er ook anders uit zien.

Vrij eenvoudig eigen opfokkosten berekenen

Door zelf sommige kosten wel of niet in te rekenen in het programma kan de veehouder vrij nauwkeurig de werkelijke kosten van opfok voor het eigen bedrijf bepalen.

Het project ‘Jongveeopfok: faalkosten en winstkansen’ werd in 2013 afgerond. Als onderdeel van dit project is een eenvoudig rekenprogramma ‘Jonkos’ ontwikkeld dat de opfokkosten van jongvee op melkveebedrijven en opfokbedrijven berekent.