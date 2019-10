Schuitemaker de markt op met voerrobot Innovado

Schuitemaker Machines zegt medio volgend jaar met haar Innovado-voerrobot op de markt te komen.

De Innovado is de meest hightechvoerrobot op de markt. Hij kan niet alleen voeren, maar ook zelf uitkuilen. Dat is nog steeds een ongeëvenaard concept in de markt, maar de ontwikkeling ervan kent dan ook een behoorlijk lange aanloop. In eerste instantie zou de fabrikant al ruim 10 jaar geleden een exemplaar van de hightechvoerrobot installeren bij een melkveehouder. Zover kwam het echter nooit.

Terug naar de tekentafel

Na de introductie in 2008 was het een periode stil. In 2014 verraste Schuitemaker op Eurotier met de Innovado 2.0. Een totaal ander concept van de Innovado. De robot kreeg nu laadvijzel met opvoerband in plaats van de blokkensnijder in het originele concept. Tijdens testen bleek de stabiliteit en capaciteit echter tegen te vallen en moest Schuitemaker noodgedwongen opnieuw terug naar de tekentafel. De laadvijzel verviel, de motor kreeg een nieuwe plek en een verticaal snijraam met invoervijzel laadt de machine sindsdien. Ook haalden de ontwikkelaars de aansturing opnieuw door de molen.

Lees verder onder de film.

Schuifpoorten

Omdat aansprakelijkheid van het autonoom werkende voertuig juridisch lastig bleek, kwam Schuitemaker met de oplossing om de kuilplaten tot ‘no-go-area’ te verklaren, inclusief hekwerk en radiografisch bediende schuifpoorten. In 2016 was de machine werkend in praktijk te zien bij een Nederlandse melkveehouder en leek deze zich tijdens een demo prima te houden. Praktijkrijp aldus Schuitemaker toen. Toch bleef de aangekondigde marktintroductie steeds uit.

In 2020 op de markt

Schuitemaker, vooral bekend van de voerdoseerwagens, heeft de lat hoog gelegd door nieuw in te stappen in tegelijkertijd robottechniek en zelfrijdende voermengwagens. De logische vraag is: heeft Schuitemaker de lat niet te hoog gelegd door een robot te willen bouwen die ook nog eens zelfstandig uitkuilt? Nee, zegt de fabrikant, die nog steeds rotsvast vertrouwen heeft in het totaalconcept van 1 machine die uitkuilt en doseert aan het voerhek, en op deze manier de veehouder alle werk rondom voeren uit handen neemt.

Voerrobot kost 3 ton

Volgens Schuitemaker betekent de ogenschijnlijke stilte rond de voerrobot nu, dus ook zeker niet dat het project een stille dood sterft. Integendeel, achter de schermen zou Schuitemaker de Innovado nu technisch ‘fijnslijpen’. Het concept bleef sinds de laatste versie in 2016 geheel gelijk, vooral de aansturing zou intussen verder verbeterd zijn. Medio 2020 komt de Innovado te koop. Hij komt in de boeken voor € 300.000, inclusief installatie en randzaken. Een overzicht van alle automatische voersystemen die actueel op de markt zijn is te vinden in de komende uitgave van Melkvee100plus.